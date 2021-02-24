Зеленський продовжує лідирувати в президентському рейтингу, Порошенко - другий

За чинного президента проголосували б 23,1%, за Порошенка - 14,4%.

Президентський рейтинг продовжує очолювати чинний голова держави Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 23,1% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

Про це свідчать дані соціологічного опитування "Рейтинг", проведеного 22-23 лютого.

П'ятий президент Петро Порошенко посідає друге місце з 14,4%, голова ОПЗЖ Юрій Бойко - 11,3%, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко - 10,9%.

Ігоря Смешка підтримали б 7,2%, експрем'єра Володимира Гройсмана - 5,7%, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова - 5,3%, екснардепа Євгена Мураєва - 4,9%, лідера РПЛ Олега Ляшка - 4,1%, експрем'єра Арсенія Яценюка - 2,9%, Олега Тягнибока та Віталія Кличка - по 2,4%.

У опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 22-23 лютого 2021 р.

Нагадаємо, що згідно з цим опитуванням партія "Європейська Солідарність" опинилася на другому місці у рейтингу партій, обійшовши партію "Опозиційна платформа - За життя". Лідером електоральних симпатій українців залишається партія "Слуга народу".