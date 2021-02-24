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Опитування: "Євросолідарність" обігнала ОПЗЖ у рейтингу партій

Лідером залишається "Слуга народу".

Опитування: "Євросолідарність" обігнала ОПЗЖ у рейтингу партій
Фото: eurosolidarity.org

Партія "Європейська Солідарність" опинилася на другому місці у рейтингу партій, обійшовши партію "Опозиційна платформа - За життя". Лідером електоральних симпатій українців залишається партія "Слуга народу".

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 22-23  лютого.

Нижче наведено дані у відсотках серед тих, хто визначився з вибором і пішов би на голосування.

У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (19,7% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" – 16,2%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%, партію "Батьківщина" – 12,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,1%, Радикальну партію – 4,9%, партію "Сила і честь" – 4,4%, партію "Свобода" – 3,8%, партію Євгена Мураєва "Наші" – 3,5%, партію "Голос" – 3,3%, партію "УДАР" – 3,2%, партію Шарія – 3,2%, "За майбутнє" – 2,8%, "Народний фронт" – 1,9%.

В опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням КМІС, проведеним на початку лютого, на першому місці в рейтингу партій "ЄС" 18,1%, далі – ОПЗЖ (16,8%) і "Слуга народу" (15,5%).

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