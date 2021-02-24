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Рівень довіри до Зеленського за місяць зріс на 7%, - соцопитування

У президентському рейтингу лідирує Зеленський із 23%, другий - Порошенко - 14%.

Рівень довіри до Зеленського за місяць зріс на 7%, - соцопитування
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президентові Володимиру Зеленському довіряють 44% українців, не довіряють - 54%. Порівняно з січнем рівень довіри до президента зріс з 37 до 44%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 22-23  лютого.

Водночас спікерові парламенту Дмитру Разумкову довіряють 29% і не довіряють - 33%, ще 32% не знають його.

Лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють - 72%.

Далі у рейтингу лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, якому довіряють 25%, не довіряють - 74%.

Юрію Бойку (ОПЗЖ) довіряють 23%, не довіряють - 60%, не знають його - 13%. Прем’єр-міністрові Денису Шмигалю довіряють 14%, не довіряють - 52%, майже третина не чули про такого.

В опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 22-23  лютого 2021 р.

Нагадаємо, за даними КМІС, рейтинг Зеленського - 22,7%, Порошенка - 18,3%. Згідно з опитуванням "Рейтингу", Зеленський тримав першість у парі з усіма основними опонентами: з Порошенком – 56% проти 44%. У парі з Бойко – 60% проти 40%, з Тимошенко 55% проти 45%. У можливій парі Бойко та Порошенко – паритет: 51% на 49%. 

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