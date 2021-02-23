Ексгенпрокурор Рябошапка став лавреатом премії Держдепу США за боротьбу з корупцією

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка став лавреатом премії Державного департаменту США за боротьбу з корупцією.

Про це повідомило посольство США в Україні.

"Вітаємо колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку, одного з 12 лауреатів премії Державного департаменту з боротьби з корупцією. Очолений ним процес переатестації прокурорів мав довготривалий вплив, та, за підтримки українського уряду, був доведений до кінця його наступником", - йдеться у повідомленні у Твіттері.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 23 лютого оголосив про нову Міжнародну премію поборників боротьби з корупцією.

"У всьому світі корупція загрожує безпеці і стабільності, перешкоджає економічному зростанню, підриває демократію і права людини, руйнує довіру до державних інституцій, сприяє транснаціональній злочинності і викачує державні і приватні ресурси. Адміністрація Байдена визнає, що ми доб'ємося успіху в боротьбі з цими проблемами, тільки працюючи разом з відданими партнерами, включаючи сміливих людей, які відстоюють антикорупційні зусилля, і країни, що працюють над виконанням своїх зобов'язань відповідно до міжнародних антикорупційними стандартами", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому вечірньому засіданні 5 березня 2020 року проголосувала за висловлювання недовіри генпрокуророві Руслану Рябошапці. "За" проголосували 263 нардепи. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що останньою крапкою стало непідписання Рябошапкою підозри п'ятому президентові Петру Порошенку.