В ЄС назвали умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги

"Не можна далі відтерміновувати запровадження механізмів для правової боротьби з корупцією".

Європейський Союз підтримує Україну на шляху реалізації реформ. Проте для надання другого траншу макрофінансової допомоги Україна має виконати певні умови.

Про це на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Перший транш у 600 млн євро було надано на початку грудня. Надання другого траншу буде вимагати восьми структурних заходів, які Україна взяла зобов'язання реалізувати, також потрібно досягти позитивного поступу з МВФ у межах програми stand-by", - сказав він.

Домбровскіс наголосив на важливості забезпечити судову реформу та зробити антикорупційну інфраструктуру дієвою.

"ЄС вважає антикорупційну реформу та судову двома важливими питаннями, які мають стати пріоритетами України. З часів Революції Гідності ЄС зробив великі інвестиції у підтримку антикорупційної діяльності в Україні. Не можна далі відтерміновувати запровадження механізмів для правової боротьби з корупцією. Ми хочемо сприяти політичним перетворенням, орієнтованим на реформи", - зазначив віцепрезидент Єврокомісії.

Нагадаємо, що Україна та ЄС підписали меморандум і Кредитну угоду 23 липня в Брюсселі. 1,2 млрд євро для України - це найбільший транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн і спрямована на подолання негативних наслідків пандемії.

На початку грудня Україна отримала від Європейської Комісії перший транш нової програми кредитної допомоги ЄС у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125% з терміном погашення у червні 2035 року.

Для надання траншу Єврокомісія здійснила розміщення власних облігацій на суму 600 мільйонів євро з негативною дохідністю -0,143%, завдяки чому після відрахувань комісій за випуск Україна фактично отримала 623,5 мільйонів євро.