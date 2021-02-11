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"Слуга народу" визначилася з кандидатами на довибори в Раду

Від округу на Івано-Франківщині балотуватиметься спортсмен Вірастюк, від округу на Донеччині - голова РДА Бондаренко. 

Партія "Слуга народу" визначилася з кандидатами на довибори до парламенту. Від 87 округу на Івано-Франківщині балотуватиметься спортсмен Василь Вірастюк, від 50 округу на Донеччині - голова Покровської РДА Андрій Бондаренко.

Про це LB.ua повідомив член вищої ради партії, народний депутат СН Олександр Качура. Голосування на довиборах заплановані на 28 березня. 

"На з’їзді розглядалися лише два питання. Про висунення кандидатів. Питання Дубінського не розглядали", - зазначив Качура.

Василь Вірастюк на партійному з'їзді
Фото: Євгенія Кравчук
Василь Вірастюк на партійному з'їзді

Можливість зняття виключеного з фракції нардепа Дубінського з посади голови партійного осередку у Київській області розглядатимуть на партійному з'їзді наприкінці місяця

Василь Вірастюк народився в Одесі, є заслуженим майстром спорту України та володарем титулу найсильнішої людини 2004 року. Знявся приблизно в 10 стрічках, також часто виступав у гумористичних шоу. 

Андрій Бондаренко, голова Покровської РДА, балотується на місце Руслана Требушкіна, який склав мандат на користь посади мера Покровська. На посаді голови райдержадміністрації перебуває з січня 2020 року. 

Нагадаємо, учора стало відомо, що "Слуга народу" під час з'їзду затвердить кандидатом в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області спортсмена Василя Вірастюка. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

Як відомо, на 87 окрузі балотуються також представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (співвласник курорту "Буковель"), кандидатка від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій (Олена Самбул) та представник "Свободи"Руслан Кошулинський. 

Водночас, як зазначали джерела, на 50 окрузі сильних кандидатів у "Слуги народу" не було. Співбесідники зазначили, що скоріш за все, там буде висунутий "технічний кандидат".

До того з'їзд партії "Слуга народу" двічі переносився через невизначенність з кандидатами на вакантних округах. Зрештою, перший етап з’їзду призначили на 11 лютого. Другий етап - повноцінний великий з’їзд - відбудеться наприкінці місяця, де вирішуватимуться питання кардинального реформування партії. 

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