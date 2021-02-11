Опитування КМІС: на першому місці в рейтингу партій "ЄЄ", далі – ОПЗЖ і "Слуга народу"

Партії "Європейська солідарність", вийшла на переше місце в рейтингу політичних партій, далі йдуть ОПЗЖ і "Слуга народу". "Батьківщина" мінімально відстає від лідерів – її підтримка нижча в межах похибки порівняно зі СН.

Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного 5-7 лютого. Нижче наведено дані у відсотках серед тих, хто визначився з вибором і пішов би на голосування.

"Відносно найбільше голосів отримали б партія «ЄС», за яку віддали б свій голос 18,1%; за ОПЗЖ – 16,8%; партія «Слуга народу» – 15,5%; партія «Батьківщина» – 13,2%. Далі йдуть «Сила і честь» - і 6,3% та Радикальна партія – 5,2%. Дещо нижче прохідного бар’єру мають «Партія Шарія» – 3,9%, «Голос» – 3,7% та «Українська стратегія Гройсмана» – 3,2%", – йдеться у дослідженні.

Порівняно з 22 січня найбільше змінилися рейтинги ОПЗЖ (-4,3% серед усіх респондентів і -3,9% серед тих, хто визначився) і "Слуги народу" (+2% серед усіх і +4,3% серед тих, хто визначився).

У "ЄС" рейтинг змінився на +0,6% серед усіх респондентів і +2,8% серед тих, хто визначився, але формально це зміна в межах похибки.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю. Фахівці КМІС просять враховувати їхній експеримент, що свідчить про участь у телефонних опитуваннях більш освічених і заможніх людей, ніж у face-to-face (наприклад, людей з вищою освітою більше на 10%).

Також вони зазначили, що отримані результати не дають інформації щодо причин динаміки рейтингів, але з початку року ситуація в Україні дуже динамічна і громадськість, відповідно, чутливо реагує на різні резонансні події.

"Опитування 22 січня припало на період тарифних протестів (які підтримують понад 90% жителів України), а також на кінець локдауну (до якого ряд людей мають критичне ставлення), що негативно позначалося на підтримці влади і було сприятливо для опозиційний сил. До проведення поточного опитування влада здійснила ряд кроків для стабілізації ситуації в соціально-економічній сфері, а також були резонансні внутрішньополітичні заходи, основний з яких – рішення РНБОУ щодо заборони трансляції трьох телеканалів. Це могло сприяти як підвищенню підтримки влади, так і окремих опозиційних сил", – зазначили у КМІС.

Щодо рейтингу ОПЗЖ варто враховувати, що він міг знизитися на тлі санкцій РНБО, також деякі їхні прихильники могли почати приховувати свої справжні вподобання.

Було опитано опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Фото: kiis.com.ua

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що згідно з соцопитуванням Центру Разумкова, спікеру парламента Дмитру Разумкову довіряють 32% українців, не довіряють - 53%. При цьому президентові України Володимиру Зеленському довіряють 26,5%, не довіряють – 65,5%.

На третьому місці за рівнем довіри - Бойко з ОПЗЖ.