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49% українців підтримали закриття "каналів Медведчука", - опитування

За останній тиждень рівень підтримки санкцій суттєво збільшився.

49% українців підтримали закриття "каналів Медведчука", - опитування
Фото: t.me/pavlovskynews

Майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це свідчить соціологічне опитування групи "Рейтинг", яке проводилось 6-8 лютого.

На запитання, чи підтримуєте рішення припинити мовлення телеканалів, 49% респондентів відповіли ствердно. Тільки 41% сказали, що не підтримують, а 11% не змогли визначитися з позицією.

За останній тиждень рівень підтримки санкцій суттєво збільшився.

Найбільше підтримують рішення РНБО на Заході (61%) та в Києві (58%), тоді як на Сході та Півдні до нього ставляться переважно негативно.

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів, дослідження проводилось методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки номерів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,0%.

Нагадаємо, що 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube.

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