Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа

Колишній радник президента України Ігор Новіков злив у ЗМІ телефонну розмову з Руді Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Дональда Трампа до Володимира Зеленського.

40-хвилинна бесіда, розшифровку якої отримав журнал Time на початку лютого, відбулася 22 липня 2019 року, за три дні до того, як говорили Трамп і Зеленський. Крім Новікова, на ній був присутній Андрій Єрмак, тоді - помічник Зеленського.

Джуліані, особистий адвокат Трампа, хотів добитися від України кримінального розслідування щодо сина Джо Байдена. В публікації йдеться, що Джуліані під час розмови висловлювався достатньо обережно, уникаючи прямого прохання про послугу, але його натяки були достатньо прозорими.

"Все, що нам потрібно від президента [Зеленського], - щоб він сказав: "Я доручаю це чесному прокурору, і він розкопає існуючі докази", - сказав під час розмови Джуліані.

При цьому він обмовився, що не має на меті "створювати проблеми тим, хто не заслуговує на це".

Джуліані раніше говорив, що зв'язатися з офісом Зеленського його просив Держдеп.

Представники Офісу президента сприйняли розмову з адвокатом Трампа дуже серйозно, стверджує Новіков. "Після того, як ми поклали слухавку, я не мав жодного сумніву, що нам загрожує серйозна небезпека", - сказав він.

За кілька днів потому під час телефонної розмови з Зеленським Трамп фактично повторив слова Джуліані, сказавши, що "було б добре" вивчити справу Байдена.

Єрмак в свою чергу сказав, що розслідування проти сім'ї Байдена могло мати для України катастрофічні наслідки. "Я думаю, що ми уникли втручання у внутрішню американську політику. Принаймні, такою була наша місія весь час", - сказав він.

Українські чиновники півтора роки тримали стенограму розмови під секретом, але після приходу до влади у США нового президента, вирішили її оприлюднити.

Як сказав Новіков, він готовий тепер свідчити проти Джуліані.

"Я вважаю, що дії [колишнього] мера [Нью-Йорка] Джуліані загрожували нашій національній безпеці. Ми несемо відповідальність за те, щоб будь-які зусилля, направлені на втягування нашої країни у внутрішню політику союзників не залишалися безкарними", - пояснив він свої мотиви.

Нагадаємо, що телефонна розмова з Зеленським призвела до того, що Трампу оголосили імпічмент в нижній палаті Конгресу США. Верхня - Сенат - його виправдала.