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Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони

"Або голосуєте, як вирішує партія, або будуть радикальні заходи".

Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Фото: ukrainepravo.com

Президент Володимир Зеленський провів зустріч в ОП з частиною нардепів "Слуги народу". Під час неї голова держави озвучив наполегливе прохання: "Визначтеся, з ким ви?".

Про це LB.ua повідомили джерела з фракції "Слуга народу".

"В ОП відбулася зустріч депутатів з президентом Володимиром Зеленським та керівництвом Офісу. На зустрічі було 20-30 осіб. Зокрема, ті, хто не голосували за призначення Вітренка вдруге. Президент озвучив наполегливе прохання: "Визначтеся, з ким ви?". Або голосуєте, як вирішує партія, або будуть радикальні заходи. Термін для визначення — до понеділка", — зазначило джерело.

Водночас інший депутат, який був на зустрічі підкреслив, що "діалог з президентом насправді був конструктивним. Було багато депутатів. Конкретно питання Вітренка не звучало. Обговорювали загальний порядок денний роботи Ради наступного тижня. Була абсолютно нормальна та конструктивна робоча зустріч. А щодо ультиматумів, то які нам президент може ставити ультиматуми?", — розповів співрозмовник, який не голосував за призначення Вітренка та входить до групи, яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Він же повідомив, що "виходячи з ОП після зустрічі, зустрів Вітренка, який також залишав Офіс, але з іншого виходу".

Ще один депутат "Слуги" підкреслив, що "наступного тижня голосування за Вітренка в Раді теоретично можливе, а практично — побачимо".

Нагадаємо, що вдруге за призначення Вітренка лише 177 депутатів "Слуги народу" (з 246) проголосували "за". Утрималися - 13, не голосували — 16.

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