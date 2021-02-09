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День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначатимуть 14 травня

Відповідну постанову підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначатимуть 14 травня
Фото: Макс Требухов

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову про встановлення 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Про це інформує пресслужба парламенту.

Верховна Рада рекомендує Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити створення Українським інститутом національної пам'яті із залученням інститутів Національної академії наук України списку осіб, які, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки голокосту.

Міністерству освіти і науки рекомендовано забезпечити проведення в закладах освіти тематичних заходів, присвячених Дню пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Крім того, відповідні теми тепер включатимуть до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, а також рефератів, курсових і дипломних робіт у вищих навчальних закладах.

Верховна Рада 2 лютого ухвалила у цілому проєкт постанови №4479 "Про вшанування пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни".

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