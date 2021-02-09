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460 рад звернулися до уряду з вимогою знизити тарифи для населення, - Тимошенко

Політик пропонує прийняти запропонований "Батьківщиною" законопроєкт.

460 рад звернулися до уряду з вимогою знизити тарифи для населення, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

460 рад різних рівнів провели позачергові сесії та направили офіційні звернення до уряду з вимогою знизити тарифи для населення. Про це у своєму дописі на фейсбук повідомила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Ніякого реального зниження тарифів не відбулося. Українців змушують платити 9 гривень за кубометр газу, ціна якого насправді не перевищує 3 гривні», – повідомила лідерка «Батьківщини».

На думку політика, ігноруванням проблеми уряд лише погіршує непросту ситуацію.

«Наша фракція наступного пленарного тижня знову вимагатиме від парламенту відкласти всі справи і взятися за розгляд законопроєкту №4680, який за лічені тижні дозволить знизити ціну на газ втричі. Національні ресурси мають працювати на людей, а не збагачувати чиновників-корупціонерів!» – закликала Юлія Тимошенко.

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