460 рад звернулися до уряду з вимогою знизити тарифи для населення, - Тимошенко

460 рад різних рівнів провели позачергові сесії та направили офіційні звернення до уряду з вимогою знизити тарифи для населення. Про це у своєму дописі на фейсбук повідомила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Ніякого реального зниження тарифів не відбулося. Українців змушують платити 9 гривень за кубометр газу, ціна якого насправді не перевищує 3 гривні», – повідомила лідерка «Батьківщини».

На думку політика, ігноруванням проблеми уряд лише погіршує непросту ситуацію.

«Наша фракція наступного пленарного тижня знову вимагатиме від парламенту відкласти всі справи і взятися за розгляд законопроєкту №4680, який за лічені тижні дозволить знизити ціну на газ втричі. Національні ресурси мають працювати на людей, а не збагачувати чиновників-корупціонерів!» – закликала Юлія Тимошенко.