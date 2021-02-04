Тимошенко вимагає відновити перелік стратегічних підприємств, які мають залишитися в державній власності

«Батьківщина» не підтримує законопроєкт № 4543 «Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо приватизації об’єктів великої приватизації». На цьому наголосила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час обговорення документа у Верховній Раді.

Лідер партії нагадала, що так звана велика приватизація – один з перших законів, який був прийнятий за президентства Володимира Зеленського. І це закон, який скасував всі заборони на приватизацію будь-яких стратегічних об’єктів.

«Це стосується газопроводів, нафтопроводів, «Енергоатому», Укрпошти, всіх наших наукових установ тощо. Там був величезний перелік об’єктів стратегічної власності, які не можна було приватизовувати. Після того, як ви скасували закон про заборону приватизації стратегічних об’єктів, ми стали першою країною у світі, яка при такому підході не буде мати державної стратегічної власності, що, по-перше, боронить національну безпеку країни, а по-друге, дає величезні прибутки державі Україна. Саме тому ми були проти цього», – обурилася Юлія Тимошенко.

Попри те, що минуло вже два роки, зауважила голова «Батьківщини», розпродаж все ще не скасовується.

«Якщо взяти до уваги будь-яку країну світу, навіть найбільш ринкову, то побачите, що в них немає у державній власності менш як 25% стратегічних об’єктів. Ми ж будемо мати – нуль. Закон, про який ми зараз говоримо, – це прискорення так званої великої приватизації», – застерегла Юлія Тимошенко.

Вона зауважила, що «Батьківщина» наполягатиме на тому, щоб відновити перелік стратегічних підприємств, які мусять залишитися в державній власності.

«Якщо цього не буде – ми пропонуватимемо провести референдум за народною ініціативою, щоб повернути мораторій на продаж стратегічної власності. Ми закликаємо не голосувати за цей закон, бо він втілює стратегію загального розпродажу», – зазначила Юлія Тимошенко.