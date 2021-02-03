Зеленський обговорив блокування каналів Медведчука з послами країн G7 та ЄС

"Це в жодному разі не наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки".

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн “Великої сімки” та Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що під час зустрічі відбувся обмін думками з актуальних питань порядку денного співпраці України з міжнародними партнерами, впровадження ключових реформ в Україні та мирного врегулювання на Донбасі.

Зокрема,Зеленський поінформував іноземних дипломатів про рішення РНБО від 2 лютого 2021 року щодо запровадження санкцій проти телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором медведчуком.

“Це рішення не є емоційним, воно визрівало й готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів. Це в жодному разі не наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки”, – сказав Зеленський.

Ці телеканали, як повідомив президент, тривалий час активно використовувалися для дезінформаційних кампаній в Україні, спрямованих на підрив реформ, курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію та просування гібридного впливу Росії на політичні процеси в Україні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зі свого боку запевнив, що санкції стосовно окремих засобів масової інформації запроваджені на основі серйозних доказів.

Зеленський також розповів дипломатам про підготовку Стратегії розвитку судової системи на 2021-2025 роки. За його словами, завтра відбудеться робоча презентація всієї судової реформи.

“Це велика кількість законопроектів, послідовних кроків, які приведуть до очищення судової влади в Україні. Завтра, після наради зі мною, з Комісією з правової реформи, ми будемо розуміти терміни виконання всіх цих кроків і готуватися до публічної презентації судової реформи в Україні”, – констатував Президент.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо безпекової ситуації на Донбасі та перебігу переговорів щодо мирного врегулювання.

Нагадаємо, 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.