Кабмін вирішив створити онлайн-карту ЦНАПів

Центрам можна буде ставити оцінку.

Кабінет міністрів вирішив створити вебплатформу Центрів надання адміністративних послуг, яка матиме карту всіх ЦНАПів з контактними даними та посиланнями на їхні сайти і рейтинговою системою для оцінки якості обслуговування.

Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 3 лютого.

Також на платформі проходитимуть навчальні курси та оцінювання якості навчання для працівників ЦНАПів.

Створення і запуск сайту доручили Міністерству цифрової трансформації.

Нагадаємо, що в 2020 році Верховна Рада прийняла закон про вдосконалення функціонування ЦНАПів.

Вони зможуть мати власні назви і символіку, а загалом їх почнуть називати не ЦНАПами, а "Центрами Дії".