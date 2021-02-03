Рішення про санкції було ухвалено після фіксації конкретних підстав для них, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому саме зараз було ухвалено рішення про санкції щодо нардепів ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука.

Це відбулося після фіксації конкретних підстав для санкцій, написав президент у Facebook. Ці підстави він поки не розголошує.

"Колегіальне та юридично вмотивоване рішення про санкції щодо фізичної та юридичних осіб ухвалено одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього. Вдячний членам Ради національної безпеки і оборони за відповідальну та швидку реакцію", - зазначив Зеленський.

Президент також подякував представникам громадянського суспільства за те, що зрозуміли та підтримали необхідність цього рішення РНБО.

"Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства. Робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку. Жодного сумніву, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь", - додав український президент.

Нагадаємо, що санкції стосуються, зокрема, телеканалів NewsOne, ZIK та 112. Шеф-редакторці Lb.ua Соні Кошкіній стало відомо, що в основі рішення РНБО про санкції щодо телеканалів лежить рішення Верховної Ради від 2018-го року. Телеканали вже припинили віщання у кабельній мережі.

За даними ZN.ua, підставою для введення санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування, проведене спецслужбами України, в ході якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Також за ініціативи Служби безпеки України до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ написало, що літаками цих авіакомпаній до Росії літали голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук та його колега Тарас Козак.

Ці літаки, за даними джерел, були перереєстровані у Молдові після того, як у США озвучили намір ввести щодо Медведчука санкції. Козак і Медведчук літали цими літаками в Росію, при чому рейси були прямими, що заборонено.