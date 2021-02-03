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Зеленський про санкції проти каналів: "Боротьба за незалежність - це боротьба в інформвійні за правду"

"Україна міцно підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором". 

Зеленський про санкції проти каналів: "Боротьба за незалежність - це боротьба в інформвійні за правду"
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прокоментував введення санкцій щодо телеканалів, пов'язаних з головою політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком та його колегою Тарасом Козаком

Президент у Twitter заявив, що санкції - це складне рішення. 

"Україна міцно підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, що підриває Україну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба у інформаційній війні за правду та єпропейські цінності", - зазначив він.

Нагадаємо, що учора президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. Під санкції потрапили, зокрема, телеорганізації, які віщають під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Шеф-редактору Lb.ua Соні Кошкіній стало відомо, що в основі рішення РНБО про санкції щодо телеканалів 112, NewsOne та ZIK, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, лежить рішення Верховної Ради від 2018-го року. Телеканали вже припинили віщання у кабельній мережі. 

За даними ZN.ua, підставою для введення санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування, проведене спецслужбами України, в ході якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Санкції проти каналів підтримали не всі політики, особливо ж - фракція ОПЗЖ. Втім спікер Верховної Ради Дмитро Разумков також пояснив, що відмовився підтримати санкції проти каналів, бо "обмежувальні заходи щодо каналів - це погано". 

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