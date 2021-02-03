Арахамія попередив про можливе блокування трибуни в Раді через санкції проти телеканалів

Фракція "Слуга народу" проведе засідання щодо блокування телеканалів, пов'язаних з головою політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що опозиція заблокує роботу Верховної Ради. Про це він заявив журналістам перед засіданням Верховної Ради, передає кореспондент LB.ua.

"Трапилася надзвичайна подія (відключення телеканалів). Треба збирати фракцію, проводити засідання... Треба буде розблоковувати трибуну. Якщо вона ще не заблокована, то буде заблокована. Тоді парламент не буде працювати. У нас є інформація. Як у вас є інформація щодо того, що діється в чатах депутатів, так само у нас є інформація про те, що відбувається в чатах інших депутатів. Пан Медведчук ніколи раніше не приїжджав до Ради о 9 ранку. А сьогодні приїхав. Тому що це надзвичайна подія", — заявив він.

Арахамія наголосив, що "зараз треба зробити все, щоб парламент працював у штатному режимі... Ми не будемо давати блокувати", — сказав він.

Голова фракції "Слуга народу" підтвердив, що спікер Дмитро Разумков на засіданні РНБО не підтримав рішення про блокування телеканалів.

"Це питання до спікера... Я буду підтримувати будь-які дії РНБО, якщо вони в правовому полі і законодавчому порядку прийняті... Зараз буде багато нарад, всі приїхали до Ради раніше, щоб до цього підготуватися", — підкреслив Арахамія.

Оновлення. Станом на 9:55 ранку, трибуну від блокування охороняють нардепи "Слуги народу".

Фото: Олексій Гончаренко

Оновлення 10:06. Члени ОПЗЖ вийшли до трибуни зі словом, але не блокували її. Участь у цьому брав навіть голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук. Вадим Рабіновіч знову назвав владу "чортами" та почав співати "Вставай, страна огромная". Він також заявив, що ініціюватиме імпічмент президенту. Після завершення "промови" нардепи розійшлися і слово у межах виступів змогли взяти представники інших політсил.

Нагадаємо, що учора президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. Під санкції потрапили, зокрема, телеорганізації, які віщають під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Lb.ua стало відомо, що в основі рішення РНБО про санкції щодо телеканалів 112, NewsOne та ZIK, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, лежить рішення Верховної Ради від 2018-го року. Телеканали вже припинили віщання у кабельній мережі.

За даними ZN.ua, підставою для введення санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування, проведене спецслужбами України, в ході якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.