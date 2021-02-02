Радник керівника ОП Руслан Магомедов претендує на посаду голови Нацкомісії з цінних паперів

Радник керівника Офісу президента Руслан Магомедов претендує на пост голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідна декларація з’явилася в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Посада голови НКЦПФР стала вакантною після того, як 30 січня 2021 року закінчився 6-річний термін повноважень Тимура Хромаєва.

Кандидатуру Руслана Магомедова запропонувала Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) серед 5 різних кандидатур, які можуть стати членами та головою НКЦПФР. Це також Юрій Бойко, Артемій Єршов, Олексій Кий та Дмитро Тарабакін.

За даними "Економічної правди" рішення щодо призначення Магомедова на посаду вже ухвалили. Президент України Володимир Зеленський планує підписати його до кінця тижня. Слід зазначити, що цьому указу передуватиме указ про звільнення Хромаєва та ще трьох членів Нацкомісії: Ігоря Назарчука, Олександра Панченко та Дмитра Тарабакіна.

Всі вони були призначені на шість років ще 30 січня 2015 року. Посаду збереже лише Максим Лібанов, термін перебування якого на посаді члена комісії закінчиться в лютому 2024 року.

До складу Нацкомісії планують ввести чотирьох нових членів - два від учасників фондового ринку та два - від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Слід зазначити, що одне місце залишиться вакантним.

Руслан Магомедов заявив, що не буде коментувати питання призначення на посаду до указу Зеленського.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Магомедов став позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. Також він був делегований до складу конкурсної комісії з обрання членів наглядової ради одного з держбанків.