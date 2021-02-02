Росія тримає в місцях несвободи 109 українських політв’язнів, - Денісова

109 українських політичних в’язнів утримують у Росії, а також в окупованому нею Криму. 75 із них - це кримські татари.

Про це уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова повідомила в ефірі Радіо Крим.Реалії.

"На сьогоднішній день 109 осіб перебувають у місцях несвободи, з них 33 людини в окупованому Криму - двоє відбувають покарання, 31 у слідчому ізоляторі (і ще одна людина під судом). Інші перебувають у Росії, з них теж частина відбуває покарання, частина перебуває у слідчих ізоляторах", - сказала Денісова.

Нагадаємо, торік у вересні радниця Уповноваженої ВР з прав людини Ірина Закринична повідомила, що Росія переслідує 134 українців за політичними мотивами. Вона зазначила, що 112 українців, серед яких 78 кримських татар, перебувають у незаконному ув'язненні.