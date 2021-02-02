У польскому місті Перемишль розбили пам'ятну дошку, присвячену, зокрема, українській художниці Олені Кульчицькій (1877-1967).

Про це повідомила в фейсбуці громадська активістка і перформерка з Любліна Анна Домбровська.

Фото: Igor Horków

Меморіальна дошка містила імена трьох важливих для міста жінок: польської борчині за незалежність Вінценти Тарнавської, американської психоаналітикині Гелени Дойч і українки Кульчицької.

Дошку встановили 11 вересня 2020 року на фасаді будинку за адресою Ринок, 26, але так і не відкрили.

Проти виступив польський Інститут національної пам'яті на підставі депутатства Кульчицької у Верховній Раді УРСР у 1951-1955 роках. Її ім'я на дошці розцінили як пропаганду комунізму.

При цьому авторка допису цитує ініціаторів вивішування дошки: "Наскільки нам відомо і після консультацій з працівниками Музею Олени Кульчицької (з установою також консультувався філія IPN в Жешуві), членство Кульчицької в Раді не означало просування комуністичної системи. Навпаки, вона використала цю сумнівну честь, щоб могти впливати на справи політичних в'язнів, які борються проти комуністичного режиму".

Олена Кульчицька – перша жінка-художниця в Західній Україні, що отримала професійну освіту, лауреатка Шевченківської премії.

Вона тривалий час вчителювала у Перемишлі (1911-1938), де почала займатися графікою.