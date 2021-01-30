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У Польщі пенсіонери вперше отримають “14-ту пенсію”

Умови виплати визначив уряд.

У Польщі пенсіонери вперше отримають “14-ту пенсію”

У Польщі пенсіонери вперше отримають так звану “14-ту пенсію”.

Про це пише “Польське радіо”.

Як розповів віцеміністр родини і соціальної політики Станіслав Швед, ці гроші виплачуватимуться всім тим пенсіонерам, чиї прибутки відповідають визначеним урядом критеріям.

"Для тих, чия пенсія не перевищує 2900 злотих, це буде повна найнижча пенсія”, – пояснив він.

Для тих, чиї прибутки перевищують цю суму, діятиме механізм "злотий за злотий", тобто на скільки прибутки перевищуватимуть суму в 2900 злотих, на стільки буде меншим розмір “чотирнадцятої пенсії”.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що більш ніж чверть усього населення України перебуває за межею бідності. Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% українських пенсіонерів.

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