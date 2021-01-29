У Росії від ковіду помер народний артист СРСР Василь Лановий

В Росії помер народний артист СРСР Василь Лановий, який раніше був госпіталізований з коронавірусом.

Про це російським ЗМІ повідомила в четвер його дружина актриса Ірина Купченко.

"Василь Семенович помер", - сказала вона.

2 січня стало відомо, що у 87-річного Ланового та його дружини діагностували коронавірус. Актора було госпіталізовано з діагнозом "пневмонія". Повідомлялося, що у нього було виявлено ураження 5% легких.

Лановий відомий за ролями у фільмах "Офіцери", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Атестат зрілості", "Війна і мир" Сергія Бондарчука. Актор є народним артистом СРСР з 1985 року. Нагороджений багатьма преміями та орденами в РФ і українським орденом "За заслуги" II та III ступенів (2014 року, 2004).

Нагадаємо, в березні 2014 року 85 російських діячів культури і мистецтва поставили свої підписи під листом "На підтримку позиції президента щодо України і Криму", у тому числі - Лановий.

У 2015 році українське міністерство культури внесло його до переліку осіб, які загрожують національній безпеці. У 2018 році Лаовий був довіреною особою Володимира Путіна.

У 2019 році Лановому присвоїли звання "почесного громадянина Керчі". Актор неодноразово відвідував окупований Крим, де щорічно брав участь у фестивалі театрального мистецтва "Боспорські агони".