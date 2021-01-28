Експерти ВООЗ відбули двотижневий карантин в Ухані, куди вони приїхали, щоб з'ясувати походження коронавірусу

Експерти Всесвітньої організації здоров'я відбули двотижневий карантин в Ухані, куди вони приїхали, щоб розслідувати походження коронавірусу.

Про це повідомляє AFP.

Вважається, що коронавірус SARS-CoV-2, який призвів до пандемії, має природне походження від кажанів. Ймовірно, його джерело був один з ринків в Ухані, де диких тварин продавали як їжу.

Але існує також популярна теорія про те, що пандемія могла початися після витоку вірусу з наукової лабораторії. Глава Держдепартаменту США Майк Помпео недавно заявив, що у Вашингтона є дані про те, що співробітники лабораторії в Ухані ще восени 2019 року захворіли вірусом, який за своїми симптомами нагадує COVID-19.

ВООЗ наполягає, що візит його експертів не є політичним і буде мати винятково науковий характер.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу COVID-19 був, імовірно, виявлений 17 листопада 2019 року в китайському місті Ухань. Більшість вчених вважають, що COVID-19 міг поширитися від тварин. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей, проте незрозуміло, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу. Раніше група учених з Китаю встановила, що ймовірним перенесником нового типу коронавірусу міг бути панголін.

6 січня команді ВООЗ, яка розслідує походження ковіду в місті Ухань, було відмовлено у в'їзді до Китаю.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Також у грудні китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань. Її засудили до 4 років ув'язнення та звинуватили у "пошуку приводів для розбрату".

Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.