У Франції затримали підозрюваних у побитті українського підлітка (оновлено)

У Франції затримали підозрюваних у нападі й жорстокому побитті 15-річного українця, яке трапилося 15 січня в Парижі.

Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на прокуратуру Парижа.

Затримання дев'ятьох підлітків, які є членами одного угрупування, проведено зранку 28 січня.

Зазначається, що розслідування просувається успішно. Молодим людям висунуто підозру у спробі вбивства.

Violente agression d’un collégien à Paris : «Yuriy m’a dit qu’il avait peur de mourir»

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Оновлення. У посольстві України у Франції повідомили деталі затримання підозрюваних у нападі.

"Зранку 28 січня у м.Ванв у передмісті Парижа поліція провели затримання дев'яти неповнолітніх, які, ймовірно, брали участь у зіткненнях з бандами району Богренель 15-го округу Парижа. За повідомленнями прокуратури Парижа, заарештовані були поміщені під варту за звинуваченням у замаху на вбивство, участі у групових злочинних діях з метою вчинення насильницького злочину та крадіжки", - повідомили у посольстві.

Згідно з першими елементами розслідування судової поліції, український підліток Юрій став жертвою нападу помсти представників банди "RD4" після того, як кількома днями раніше був побитий підліток з Ванва.

У доповіді поліцейських та рятувальників, які прибули на місце трагедії 15 січня, у підлітка українського походження була інтенсивна кровотеча з голови. Того ж вечора поліція виявила на місці злочину молоток, закинутий у квітковий горщик, а також кілька залізних прутів.

"На спростування інформації, яка поширювалась у пресі, у звіті поліції не йшлося про наявність у постраждалого викрутки. Крім того, представники поліція підкреслили, що потерпілий юнак не має судимості і не був відомий місцевим правоохоронцям, як раніше повідомляли деякі ЗМІ", - сказано в повідомленні.

Посол України у Франції Вадим Омельченко підтримує прямий контакт з прокурором Парижа.

Нагадаємо, 15 січня на 15-річного Юрія напали неподалік Ейфелевої вежі у Парижі. Група невідомих атакувала компанію студентів коледжу з металевими палицями, битами і ножами. Всі, окрім Юрія, втекли. Хлопець зараз перебуває у реанімації, у нього множинні переломи та поранення від ножа.

Мер Парижа Анн Ідальго висловила підтримку українському підлітку. Також на захист підлітка виступив відомий французький футболіст, нападник збірної Франції й іспанського клубу "Барселона" Антуан Грізманн.

На заклик підтримати Юрія та його родину у твіттері відгукнулися ключові французькі політики, громадські діячі та знаменитості, зокрема, міністр внутрішніх спав Жеральд Дарманьян. Посол України у Франції Вадим Омельченко подякував їм за підтримку.

Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що напад на підлітка "шокує своєю дикістю, варварством та ненавистю".