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Україну відвідає Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич

Орієнтовний термін візиту Генсека до Києва – березень.

Україну відвідає Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич
Марія Пейчинович-Бурич

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич приїде до України з офіційним візитом у березні 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

Зазначається, що ініціатором візиту стала українська делегація в ПАРЄ. Під час зустрічі з Марією Пейчинович-Бурич представники України запросили Генсека відвідати Київ навесні цього року, на що отримали цілковиту згоду.

“Під час виступу Генеральної секретарки їй поставили запитання, чому вона під час візиту до Росії не завітала в Україну. У відповідь вона зазначила, що планувала попередній візит до України, проте у зв’язку з технічними складнощами, а саме на той час Президент Володимир Зеленський був з офіційним візитом в іншій країні, зустрітися не було можливості”, – повідомила член української делегації в ПАРЄ, народна депутатка від “Слуги Народу” Леся Забуранна.

Вона додала, що орієнтовний термін візиту Генсека до Києва – березень.

Нагадаємо, українська дипломатія готує візит до України президента Франції Еммануеля Макрона.

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