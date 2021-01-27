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Співробітники ФСБ, які отруїли Навального, причетні до вбивства трьох осіб, - розслідування

Bellingcat і The Insider розповіли про три ймовірні вбивства отруйників Навального.

Група співробітників російської Федеральної служби безпеки, що стежила за опозиційним політиком Олексієм Навальним і ймовірно організувала його отруєння, отруїла ще кількох людей.

Про це йдеться в новому розслідуванні Bellingcat і The Insider, проведеному спільно з Der Spiegel.

Журналісти вважають, що отруйники Навального причетні до вбивств журналіста Тимура Куашева, активіста Руслана Магомедрагімова і лідера руху "Нова Росія" Микити Ісаєва.

Фото: theins.ru

Тіло журналіста і правозахисника з Нальчика Тимура Куашева виявили 1 серпня 2014 року з гематомами і слідом від шприца під пахвою. Імовірно, вбивці обхопили його рот і ніс ганчіркою, змоченою хлороформом, щоб він знепритомнів. Офіційною причиною його смерті назвали гостру коронарну недостатність.

У день вбивства в Нальчику були "отруйники Навального" Костянтин Кудрявцев, лікар з НДІ-2 ФСБ Іван Осипов і ще два офіцери - Денис Мачікін і Роман Матюшин.

Активіста громадського регіонального руху "Єдність" ("Садвал") Руслана Магомедрагімова виявили мертвим 24 березня 2015 року в Каспійську. За офіційною версією він помер від удушення, хоча слідів насильства виявлено не було. Близькі активіста стверджували, що на його шиї виявили два сліди, схожі на сліди від уколів.

"Лікар-отруйник" Іван Осипов двічі прилітав до Махачкали в січні того року, за тиждень до вбивства туди прилетів Кудрявцев. 20 березня 2015 Іван Осипов прилетів до Владикавказа - місто за чотири години на машині від Каспійська. Осипов повернувся в Москву через два дні після вбивства.

Микита Ісаєв помер у поїзді 16 листопада 2019 року. Його супутниця розповідала, що тому різко стало погано - чоловік припустив, що отруївся. Bellingcat припускає, що офіцери ФСБ почали стежити за Ісаєвим в грудні 2018 року. Журналісти знайшли сім збігів щодо міст і дат поїздок Ісаєва і офіцерів. В операції з його отруєння, імовірно, брали участь Олексій Александров і Іван Осипов, причетні до замаху на Навального.

У грудні The Insider, CNN та Bellingcat опублікували розслідування щодо отруєння Олексія Навального. Вони назвали імена восьми офіцерів ФСБ, які три роки їздили за Навальним по всій Росії. У частини з них є медична та хімічна освіта. Пізніше автор розслідування Христо Грозєв опублікував дані про пересування силовиків за останні 16 років і розповів, що займається розслідуванням операції ФСБ на Північному Кавказі, а також отруєння політика Володимира Кара-Мурзи-молодшого в 2017 році.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. Президент РФ під час чергової пресконференції заявив, що якщо російські спецслужби хотіли б отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін називав Навального "пацієнтом німецької клініки".

17 січня Навальний прилетів до Москви, де його одразу ж заарештували.

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