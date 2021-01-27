Байден провів телефонну розмову із генсеком НАТО

Президент США Джо Байден у вівторок провів телефонну розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на сайт Білого дому.

Байден подякував генсеку НАТО за лідерство в Альянсі та повідомив про намір проводити консультації та працювати із союзниками над повним спектром спільних питань безпеки, включно із Афганістаном, Іраком, та Росією.

Байден також наголосив на відданості США колективній безпеці у відповідності до 5 статті Північноатлантичного договору.

Столтенберг, своєю чергою, заявив про "нову главу у трансатлантичному Альянсі". Також повідомляється, що Байден та генсек НАТО підтвердили намір разом працювати над такими глобальними викликами, як глобальні зміни клімату на пандемія коронавірусу.

Great to speak with @POTUS & congratulate him on his inauguration. This is a new chapter for our transatlantic Alliance. I look forward to welcoming him to the #NATO Summit & to working closely together! https://t.co/ypa9cy1o4g — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 26, 2021

Нагадаємо, 1 грудня минулого року Байден провів переговори з керівниками ООН та НАТО. Генеральний секретар НАТО запросив його на саміт Альянсу, запланований на початок 2021 року у Брюсселі. Столтенберг також зазначив, що мав "прекрасну" телефонну розмову із Байденом 23 листопада.

Майбутню участь Байдена у саміті НАТО привітав колишній верховний командувач НАТО Джеймс Ставрідіс. На думку Ставірідіса, Байден наполягатиме на тому, що союзники США по НАТО мають підвищувати витрати на оборону (на цьому у відносинах з НАТО наголошував президент США Дональд Трамп, - ред.), але при цьому, "тон та загальний зміст зустрічей зміняться на краще".