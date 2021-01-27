Вони мітингують через закони, що скасовують гарантовану ціну при продажі зернових.

Фото: EPA/UPG

В Індії сотні тисяч фермерів влаштовують протести через сільськогосподарську реформу. Мітингарі штурмували Червоний Форт у Нью-Делі - одну з найвідоміших історичних пам'яток міста.

Деякі протестувальники прорвали барикади ти брали участь у сутичках з поліцією. Вони залізли на стіни культової пам'ятки та підняли свій прапор поруч з національним. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, пише CNN.

Сутички почалися через те, що протестувальники відхилися від узгодженого з правоохоронцями маршруту. Поліція навіть перекрила входи щонайменше до 15 станцій метро в зоні протестів. За словами мітингарів, проти них застосували палиці і газ біля будівлі поліції Делі та ще у двух районах міста, коли вони намагалися прорватися крізь барикади.

"За межами головного офісу поліції Делі застосовувалися сльозогінний газ та палиці, протестувальники атакували поліцейські автобуси", - зазначив представник профсоюзу фермерів Самюкт Кісан Морча.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Деякі мітингарі приїхали на протести на своїх тракторах, таких було близько 200 000. Мітинг планувався як мирний, оскільки був частиною загальнонаціональних акцій проти трьох законів щодо фермерських господарств. На думку селян, ці документи ставлять під загрозу їх вид діяльності.

Десятиліттями фермерам гарантували ціни на певні культури, що давало впевненість у заробітку. Нові закони, ухвалені у січні, дозволяють фермерам продавати свої товари кому завгодно за будь-якою ціною. Самі фермери вважають, що через скасування єдиної ціни корпораціям стане легше використовувати сільськогосподарських робітників, також це допоможе великим компаніям знизити ціни. Вони справді можуть продавати зернові за підвищенними цінами, якщо є попит, але коли його перевищує пропозиція - вони втрачають гроші.

Ще два місяці тому чимало фермерів розбили палаткові містечка на околицях столиці, інші ж, зокрема мешканці північних штатів, зібралися на кордоні напередодні запланованого маршу в День Республіки Індія.

Фермери планували свій марш водночас з урядовим парадом, який був значно скорочений через коронавірус. В той час, як танкии йшли повз прем'єр-міністра, столицею проїхали трактори селян. Зазначається, що перемовини влади та фермерів поки не дали результатів.