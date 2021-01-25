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Біля Верховної Ради музиканти влаштували концерт-мітинг за чесні роялті

За задумом організаторів, акція буде безстроковою.

Фото: Lb.ua

Антикорупційний концерт-мітинг "За права авторів! За чесні роялті!" відбувається в Києві на площі біля Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

У заході беруть участь відомі музиканти та автори, серед яких лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, гітарист групи Green Grey Дизель, Руслан Горовий, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, солістка гурту Go_A Катерина Павленко та інші.

Валерій Харчишин, лідер рок-групи 'Друга ріка'
Фото: Lb.ua
Валерій Харчишин, лідер рок-групи 'Друга ріка'

Соліст гурту «Антитіла Тарас Тополя
Фото: Lb.ua
Соліст гурту «Антитіла Тарас Тополя

Гітарист групи Green Grey Дизель
Фото: Lb.ua
Гітарист групи Green Grey Дизель

Руслан Горовий
Фото: Lb.ua
Руслан Горовий

солістка гурту Go_A Катерина Павленко
Фото: Lb.ua
солістка гурту Go_A Катерина Павленко

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Як стверджують організатори, протестна акція за справедливі винагороди для авторів буде безстроковою.

Вони наголошують, що в Україні багато років права авторів порушувались через незаконні дії чиновників та шахрайські організації, а "роялті так і не доходили до своїх авторів".

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин наголосив, що потрібно змінити закон про авторське право, адже часто воно є несправедливим до артистів, авторів та музикантів.

"Ми зверталися вже до всіх: до міністрів, прем’єра, навіть до президента! За нами – правда та закон, підтримка міжнародної авторської спільноти! Все, що ми хочемо, щоб і в Україні, нарешті, запрацювала чесна система збору, розподілу та виплати роялті, як це робиться в усьому світі", - заявив Валерій Харчишин.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року президент України Володимир Зеленський отримав роялті на майже 4,6 млн грн від ТОВ "Квартал 95" і ТОВ "Кіностолиця".

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