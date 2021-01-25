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​В Кіровоградській області гранатою вбили директора кар'єру, підозрюваний - його підлеглий

Чоловік заклав розтяжку через неприязні стосунки.

​В Кіровоградській області гранатою вбили директора кар'єру, підозрюваний - його підлеглий
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

На минулому тижні в селі Іванівка недалеко від Долинської (Кіровоградська область) від вибуху гранати біля власного дому загинув 64-річний директор місцевого гранітного кар'єру. У понеділок, 25 січня, поліція відзвітувала про затримання підозрюваного у вбивстві.

Ним виявився 34-річний місцевий мешканець, який працював на кар'єрі.

"Підозрюваного затримали. Це місцевий мешканець, який працював на підприємстві, де загиблий був керівником. При розслідуванні встановлено, що між вказаними особами існував тривалий конфлікт на ґрунті виконання професійних обов'язків. Підозрюваний 19 числа вжив алкогольні напої, у нього виник умисел, і він заклав вибухівку - гранату Ф1", - сказав на брифінгу начальник Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Роман Козьяков.

Поліція повідомила, що затриманий намагався також відвести від цього підозру, повідомивши в поліцію, що йому теж заклали гранату під автомобіль. Слідчі вважають, що розтяжку під машиною він зробив сам.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві (п.5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу) та арештували без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

Місцеве видання "Без купюр" пише, що в Іванівці видобувають чарнокіти. Кар'єр розробляє ТОВ "Компанія Кучеренко плюс".

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