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Загинуло троє рибалок, які провалилися під кригу

Трагедії сталися на Львівщині та Кіровоградщині.

23 січня у Жидачівському районі Львівської області дві людини потонули в місцевому озері.

Про це повідомили у ДСНС.

Рятувальники о 14:34 витягнули на берег одного 61-річного чоловіка, медики констатували його смерть. О 19:21 з води витягнули тіло другого потопельника – 49-річного чоловіка.

Фото: ДСНС

Окрім того, сьогодні, 24 січня в Олександрії у Кіровоградській області рибалка провалився під кригу.

“Через 5 хвилин після надходження дзвінка підрозділ 2-го ДПРЗ вже прибув на місце події. На момент прибуття підрозділу чоловік тримався на поверхні води приблизно за 100 м від берега”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Проте коли рятувальники вже майже дістались до чоловіка, крихкий лід не витримав його ваги і він пішов під воду. Рятувальники дістали тіло загиблого та доставили до берега.

Обставини загибелі та паспортні дані чоловіка наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, у грудні 2020 року у селі Хлипнівка Звенигородського району Черкаської області на річці Гнилий Тікич потонули двоє рибалок.

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