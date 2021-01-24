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​На Київщині шукали рибалку, який залишився вночі на кризі

Чоловіка знайшли неушкодженим.

​На Київщині шукали рибалку, який залишився вночі на кризі

У Київській області врятували рибалку, який залишився вночі на кризі на відстані 3 км від берегу.

Про це пресслужба ДСНС повідомила у Телеграмі.

“О 20:50 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про те, що біля дамби у с. Лебедівка на льоду знаходиться рибалка, який не встиг вийти на берег до настання темряви”, – йдеться у повідомленні.

На місце події було направлено чергові караули рятувальників та водолазно-рятувальну групу.

“О 22:40 на лід було спущено катер на повітряній подушці “МАРС”, на якому відділення водолазно-рятувальної групи змогло продовжувати пошуки далеко від берега”, – йдеться у повідомленні.

О 00:50 рибалку знайшли на кризі цілим та неушкодженим.

Нагадаємо, у грудні у селі Хлипнівка Звенигородського району Черкаської області на річці Гнилий Тікич потонули двоє рибалок.

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