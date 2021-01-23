До незаконного обігу, попередньо, причетні четверо осіб, один із них затриманий.

У Житомирській області під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили 6 одиниць вогнепальної зброї та понад 600 набоїв.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

До незаконного обігу, попередньо, причетні 4 осіб, один із них затриманий. Поліцейські встановлюють походження та призначення арсеналу.

Усі слідчі дії, 2 санкціоновані обшуки та кілька оглядів у домогосподарствах та лісових масивах, проводились у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Пістолет та дві сотні патронів різного калібру правоохоронці виявили під час санкціонованого обшуку домогосподарства, розташованого на території Бобровського дачного масиву.

Цього ж дня у с. Михайлівці за місцем проживання 21-річного чоловіка поліцейські виявили незареєстровані рушницю "ИЖ" та автомат іноземного виробництва, сигнальний пістолет та майже 400 набоїв калібру 7, 62 мм.

Власника вказаної зброї поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

У с. Ульянівці поліцейські провели огляди за місцями проживання 2 осіб. В усіх вилучені заборонені до вільного обігу речі - пістолети, набої, ножі.

Також огляд був проведений і в лісовому масиві, неподалік с. Ульянівки, де був облаштований сховок зі зберігання зброї.

Загалом вилучено 6 одиниць зброї, понад 6 сотень набоїв різного калібру, арбалет, ножі та інше.

Усе виявлене направлено на експертне дослідження, за результатами якого прийматиметься правове рішення щодо притягнення до відповідальності власників зброї.

“Один з найбільших сховків ми виявили у лісовому масиві, автоматичну зброю та велику кількість набоїв під час одного з обшуків у місцевого мешканця”, – розповів начальник відділу №1 Житомирського районного управління поліції Володимир Богатков.

Санкція статті, за якою ведеться досудове розслідування, передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років.

Нагадаємо, 19 січня 2020 року за 10 кілометрів від лінії розмежування прикордонники Краматорського загону, які виконують завдання в складі Об’єднаних сил, виявили схованку з гранатами, набоями та сигнальною міною.