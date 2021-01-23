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Троє людей постраждало внаслідок пожежі у гуртожитку на Дніпропетровщині

Займання виникло у кімнаті розташованій на третьому поверсі 5-поверхової будівлі.

У м. Павлоград Дніпропетровській області внаслідок пожежі у гуртожитку постраждало троє людей.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

“23-го січня о 09:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про займання в одній з кімнат гуртожитку на вулиці Заводській міста Павлоград”, – йдеться у повідомленні.

Займання виникло у кімнаті розташованій на третьому поверсі 5-поверхової будівлі.

Через сильне задимлення, вогнеборці одразу почали виводити мешканців.

“За допомогою автодрабини, з 4-го поверху було врятовано 3 особи, з них 1 дитина. У засобах індивідуального захисту органів дихання виведено по сходовій клітині мешканців з 3-го та 4-го поверхів будівлі у кількості 6-ти осіб, з яких 1 дитина”, – додали рятувальники.

Внаслідок пожежі постраждало 3 особи, їх госпіталізовано до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування.

Вогнем знищено домашнє майно в одній з кімнат гуртожитку на площі 15 кв.м.

Пожежу локалізовано о 09:16 та ліквідовано о 09:38.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня Київський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокуратури та взяв під варту на два місяці 45-річного орендаря приватного будинку у Харкові, в якому організували пансіонат "Золотий час". Внаслідок пожежі у будинку загинуло 15 осіб.

За минулу добу, 22 січня в Україні сталося 110 пожеж, повідомили у ДСНС.

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