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Юрисконсульта Київського СІЗО викрили в отриманні $500 за надання безкоштовної довідки

Наразі йому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Юрисконсульта Київського СІЗО викрили в отриманні $500 за надання безкоштовної довідки
Архівне фото
Фото: Белапан

Правоохоронці затримали юрисконсульта державної установи "Київський слідчий ізолятор" за вимагання та отримання хабара.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що посадовець вимагав гроші за послугу, яка, згідно з чинним законодавством, надається безкоштовно, а саме - нотаріальне посвідчення довіреності для осіб, які перебувають у СІЗО.

"Скориставшись нагодою, чоловік вирішив нажитись на вирішенні цього питання та сказав жінці, співмешканець якої перебуває у слідчому ізоляторі, що це буде коштувати 500 доларів США. У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці затримали службовця неподалік від місця роботи, а гроші вилучили як речовий доказ", - повідомили в Нацполіції.

За даним фактом слідчі  розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі службовцю готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у лютому минулого року було звільнено начальника Одеського СІЗО і ще двох співробітників, які фігурували в журналістському розслідуванні про корупцію.

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