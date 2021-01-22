Юрисконсульта Київського СІЗО викрили в отриманні $500 за надання безкоштовної довідки

Наразі йому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці затримали юрисконсульта державної установи "Київський слідчий ізолятор" за вимагання та отримання хабара.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що посадовець вимагав гроші за послугу, яка, згідно з чинним законодавством, надається безкоштовно, а саме - нотаріальне посвідчення довіреності для осіб, які перебувають у СІЗО.

"Скориставшись нагодою, чоловік вирішив нажитись на вирішенні цього питання та сказав жінці, співмешканець якої перебуває у слідчому ізоляторі, що це буде коштувати 500 доларів США. У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці затримали службовця неподалік від місця роботи, а гроші вилучили як речовий доказ", - повідомили в Нацполіції.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі службовцю готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у лютому минулого року було звільнено начальника Одеського СІЗО і ще двох співробітників, які фігурували в журналістському розслідуванні про корупцію.