​У Тернополі обстріляли 11-річного хлопчика, який катався на санчатах біля школи

Під час операції медики вилучили із ран дитини понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини.

У Тернополі, ймовірно з дробовика, обстріляли дитину, яка каталася на санчатах біля школи. Хлопчика доставили в лікарню з опіками.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Лікарі діагностували у 11-річного пацієнта множинні поранення по всьому тілу, швидше за все викликані вогнепальною зброєю. Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Наразі хлопчик потребує ще одного хірургічного втручання, його доправили до столичної лікарні.

Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею "хуліганство" (296 КК) і продовжують детально розслідувати усі обставини злочину.

В ході проведених оперативних дій правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили в квартирі одного з міцевих жителів гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу.

Нагадаємо, раніше на Одещині чоловік з рушниці стріляв по сусідських дітях, які галасували під вікнами. У Дніпрі місцевий житель почав стрілянину з рушниці, щоб розлякати дітей у дворі.