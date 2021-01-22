Ланцюг Соборності цього року відбувається онлайн

Перший в історії України віртуальний ланцюг з'єднає Київ і Сімферополь.

З нагоди Дня Соборності, який в Україні відзначають 22 січня, уперше Київ і Сімферополь з'єднає віртуальний ланцюг Соборності.

Проєкт стартував 21 січня. Долучитися до нього запрошують, авторизувавшись на сайті акції через соціальні мережі. Наразі до проєкту долучилося понад 12,6 тис. українців.

Онлайн-ланцюг утворять аватарки учасників, які одна за одною вишикуються на карті за маршрутом протяжністю 1 058 кілометрів - від Софійської площі у Києві до парку Тараса Шевченка у Сімферополі.

Віртуальний ланцюжок п’ять разів перетне Дніпро: на мосту Патона, де традиційно створювали живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.

22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки. З 1999 року День Соборності офіційно відзначається в Україні 22 січня.