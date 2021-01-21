Подібні заходи відбулись в Кропивницькому, Вінниці і інших містах України.

Фото: Lb.ua

Біля Стіни Пам'яті на Михайлівській площі у Києві запалили лампадки в пам'ять про захисників Донецького аеропорту.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Учасники акції запалили 244 лампадки, які символізують кожен день захисту Донецького аеропорту. Після цього виклали їx у формі диспетчерської вежі ДАП.

У заході взяли участь військові побратими захисників аеропорту, близькі, а також мешканці та гості Києва.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

За словами організаторів акції, подібні заходи відбулись в Кропивницькому, Вінниці і інших містах України.

Нагадаємо, героїчне протистояння між силами АТО і бойовиками в Донецькому аеропорту ім. Прокоф'єва почалося в травні 2014 року, оборона об'єкта тривала 242 дні.

Аеропорт обстрілювали з артилерії, "Градів", мінометів і танків, працювали снайпери. "Кіборгами" українських військових назвали самі терористи. Оскільки тільки роботи здатні вистояти в таких важких умовах.

19-20 січня 2015 року в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 21 січня 2015 року сили АТО пішли з ДАП через руйнування об'єкта.

Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони ДАП з вересня 2014 року до січня 2015 року склала 109 осіб.

Рік тому підрив бойовиками опор ДАП у 2015 році виділили в окрему кримінальну справу. Це другий зареєстрований факт віроломства бойовиків після Іловайської трагедії.