Подрыв боевиками опор ДАП в 2015 году выделили в отдельное уголовное дело

Это второй зарегистрированный факт вероломства боевиков после Иловайской трагедии.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту подрыва боевиками опор Донецкого аэропорта в 2015 года, который привел к гибели украинских военных.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Этот эпизод выделили в отдельное уголовное производство по результатам анализа дел о нарушении норм международного гуманитарного права боевиками "ДНР", которые расследуются Службой безопасности Украины.

"20 января 2015 года боевики запросили у военнослужащих ВС Украины, оборонявших ДАП, прекращение огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя. А на самом деле действовали с целью получения военного превосходства и скрытого ведения боевых действий. Находясь в районе позиций подразделений ВС Украины, установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта. После окончания перемирия боевики, подконтрольные ВС РФ, взорвали конструктивные элементы терминала, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалилась, погребая под собой украинских защитников", - отмечается в сообщении.

Это второй зарегистрированный факт вероломства боевиков после Иловайской трагедии.

Новое дело квалифицировали по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня. За это время 200 украинских бойцов погибли, еще полтысячи получили ранения.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, "Градов", минометов и танков, работали снайперы. Киборгами украинских военных назвали самые террористы. Поскольку только роботы способны выстоять в таких тяжелых условиях.

19-20 января 2015 в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытия аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 силы АТО ушли из ДАПа из-за разрушения объекта.