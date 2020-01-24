Полиция Хмельницкой области задержала подозреваемых в разбойном нападении на двух ювелиров, которое произошло в областном центре 17 апреля 2019 года.

Об этом говорится на сайте полицейских.

Тогда трое мужчин в масках распылили слезоточивый газ в автомобиль с потерпевшими, забрали у них 3,5 кг ювелирных изделий, больше 150 тысяч гривен и ноутбук. Разбой произошел на улице Курчатова возле ресторана "Колизей", а автомобиль, на котором скрылись преступники, нашли сожженным неподалеку от места происшествия.

Фото: hm.npu.gov.ua

Фото: hm.npu.gov.ua

Нападение расследовали по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса.

В результате следователи вышли на троих местных жителей, которые подозреваются в совершении этого преступления.

Они арестованы без права на выход под залог.

Фото: hm.npu.gov.ua

Фото: hm.npu.gov.ua

Фото: hm.npu.gov.ua

Фото: hm.npu.gov.ua

Двое бизнесменов везли из Киева в Винницу 30 килограммов золотых ювелирных изделий, когда их автомобиль остановила вооруженная банда. Они заблокировали Volkswagen на поворотном кольце, силой вытащили водителя, а пассажиру, который пытался бежать, выстрелили в ногу. Водителя и Volkswagen грабители забрали с собой, но бросили через несколько километров. Ювелирные изделия, которые находились в салоне в сумках, похитили.

Подозреваемых задержали через три недели.