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На поддержку крымскотатарского телевещания предусмотрено 50 млн гривен, - Бородянский

"Поддержка крымскотатарского народа, как коренного народа Украины, является для государства одним из важнейших приоритетов".

На поддержку крымскотатарского телевещания предусмотрено 50 млн гривен, - Бородянский
Фото: Макс Левин

Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что на поддержку крымскотатарского телевизионного вещания в госбюджете предусмотрено 50 миллионов гривен на 2020 год. Об этом министр сообщил у себя в телеграме.

"Текущий объем государственной поддержки для крымскотатарского телевизионного вещания предусмотренный государственным бюджетом на 2020 год, составляет 50 млн. гривен", - написал Бородянский.

По его словам, поддержка крымскотатарского народа, как коренного народа Украины, является для государства одним из важнейших приоритетов.

Бородянский также сообщил, что начинает консультации с нардепом, лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса крымскотатарского народа относительно приоритетных направлений предоставления государственной финансовой поддержки.

"В рамках Украинского культурного фонда планируется запуск программы, которая будет направлена на поддержку и развитие крымскотатарской культуры. Также прорабатывается вопрос запуска онлайн-платформы для изучения крымскотатарского языка", - написал Бородянский.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Крымскотатарская община планирует построить в Киеве самую большую мечеть в Украине. Мечеть будут строить при содействии Турции. Мечеть рассчитана на пять тысяч человек и она будет построена в центре столицы.

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