Аэропорту "Борисполь" разрешили принимать рейсы из Китая

Аэропорт "Борисполь" получил письмо от "Лабораторного центра на воздушном транспорте Минздрава Украины" относительно нового китайского коронавируса. В нем не рекомендовали какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Китаем. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

В этом письме лабцентр сообщил, что контролирует ситуацию и находится в тесном контакте с национальными органами власти Китая. А также не рекомендует какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Китаем

Отмечается, что оповещения про требования, запреты, ограничения и другие меры поступают от Госавиаслужбы или других органов государственного управления на имя генерального директора аэропорта.

Кроме того, информация об обнаружении на борту воздушного судна лица с признаками инфекционной болезни может поступить от экипажа воздушного судна за 30 минут до прибытия в аэропорт или после заруливания воздушного судна на место стоянки.

"После установления трапа первым на борт соответствующего воздушного судна поднимается дежурный СКП (Лабцентра Минздрава), оценивает по клинико-эпидемиологическим данным ситуацию и, в случае отсутствия на борту больного/подозрительного инфекционной болезнью, дает разрешение на продолжение обслуживания пассажиров, разгрузку груза и т.п. Или в случае подтверждения - дает указание установить воздушное судно на санитарное место стоянки", - объясняют в аэропорту.

В "Борисполе" уверяют, что все сотрудники аэропорта и других задействованных организаций действуют согласно утвержденным технологическим инструкциям и максимально контролируют ситуацию.

Напомним, о возбудителе болезни известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым вирусом связывали с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Кроме белуг и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации СМИ, продавали также летучих мышей, кур, кроликов и змей.

Вчера сообщалось, что количество жертв нового коронавируса достигло 17 человек.