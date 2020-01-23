ВОЗ продлила экстренные переговоры из-за китайского коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения пока не видят достаточных оснований для объявления "чрезвычайной ситуации" из-за коронавируса в Китае.

Таковы итоги экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, проведенного в среду, 22 января, в Женеве, передает DW.

Члены комитета соберутся снова 23 января для оценки состояния дел. Эксперты ВОЗ также рекомендовали улучшить обмен информацией между странами.

"К решению о том, нужно ли объявлять "чрезвычайную ситуацию" в сфере здравоохранения на международном уровне, я отношусь очень серьезно. Я готов его принять только учитывая имеющиеся доказательства", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

В случае введения "чрезвычайной ситуации" ВОЗ должна предоставить конкретные рекомендации странам для максимального сдерживания распространения вируса через границы. Такие рекомендации могут включать, в частности, проверки путешественников на наличие симптомов болезни и усиленную защиту медицинского персонала.

Между тем, в Китае остановили все авиарейсы и поезда из города Ухань, где зафиксировали вспышку коронавируса, сообщил китайский государственный телеканал CCTV.

Напомним, за последние сутки количество погибших в результате коронавируса возросло до 17 человек. Зафиксированы 544 случая заражения новым вирусом.

Звучат опасения, что количество инфицированных в течение следующих нескольких дней может резко возрасти из-за массовых поездок перед празднованием китайского Нового года.

КНДР уже закрыла свою границу для иностранных туристов. В ряде стран, в частности в России, Великобритании и США, усилили проверку на границах, прежде всего пассажиров, прибывающих из Уханя.

О возбудителе болезни известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым вирусом связывали с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Кроме белуг и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации СМИ, продавали также летучих мышей, кур, кроликов и змей.