КНДР запретила въезд туристам из-за китайского коронавируса

С сегодняшнего дня, 22 января Северная Корея временно закрыла свою границу для иностранных туристов из-за распространения коронавируса из Китая. Об этом сообщил северокорейский туроператор Young Pioneer Tours.

"В качестве меры предосторожности КНДР временно закрыла границу для въезда иностранных туристов с 22 января. Если у вас забронированы туры на эти даты, наши сотрудники свяжутся с вами для уточнения деталей", - сказано в сообщении.

Когда границу откроют – пока неизвестно.

Напомним, китайские власти подтвердили, что шесть человек умерли от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. На сегодняшний день в Китае зарегистрированы около 450 случаев. Многие из пациентов жили или путешествовали в Ухань.

22 января ВОЗ проведет экстренное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.

Накануне власти КНР впервые сообщили о случаях заболевания среди персонала медучреждений и подтвердили, что возбудитель может передаваться от человека к человеку.