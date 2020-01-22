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В РФ госпитализировали женщину с подозрением на китайский коронавирус

"Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация".

В РФ госпитализировали женщину с подозрением на китайский коронавирус
Фото: ekovolga.com

В российском Хабаровске госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус женщину, которая прибыла из Китая. Об этом сообщил ресурс "Сибирь.Реалии". 

Женщина прилетела в РФ из китайского города Харбин. 

"Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, с ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация", - сообщили в хабаровском аэропорту.

Напомним, 21 января сообщалось, что В США выявили первого пациента с коронавирусом нового типа, который вызвал вспышку пневмонии в Китае.

Ране китайские власти подтверждали, что шесть человек умерли от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. На сегодняшний день в Китае зарегистрированы около 300 случаев. Многие из пациентов жили или путешествовали в Ухань.

22 января ВОЗ проведет экстренное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.

Раннее власти КНР впервые сообщили о случаях заболевания среди персонала медучреждений и подтвердили, что возбудитель может передаваться от человека к человеку

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