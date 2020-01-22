Президентом Греции впервые избрали женщину

Она займет свою должность в марте 2020.

Парламент Греции избрал президентом бывшую главу Государственного совета (Верховного административного суда) Катерину Сакелларопулу. Она стала первой женщиной на этой должности. За нее проголосовал 261 из 300 депутатов, пишет Ekathimerini.

"Ее поддержали законодатели от правящей Новой демократии, левой оппозиции СИРИЗА и левоцентристского альянса "Движение перемен", – уточнили в СМИ.

Сакелларопулу будет занимать эту должность с 13 марта и на протяжении пяти лет. Пока президентом является Прокопис Павлопулос.

До реформы конституции в Греции 1975 года власть была сосредоточена в руках президента, однако затем его полномочия сильно сократили. После 1986 года президент стал церемониальной фигурой, реальную власть передали премьер-министру.

Президент избирается голосами не народа, а членов парламента.

Напомним, в июне 2019 президент Греции Прокопис Павлопулос объявил о роспуске парламента и досрочных парламентских выборах.