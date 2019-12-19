​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали работу аграрного комитета (обновлено)
"Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали работу аграрного комитета (обновлено)
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
ГлавнаяПолитика

Зеленский принял верительные грамоты у послов Греции и Канады

Президент поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Василиоса Борноваса и посла Канады Ларисы Галадзы.

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

В ходе беседы с Василиосом Борновасом Владимир Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку Грецией суверенитета и территориальной целостности Украины. Собеседники подчеркнули важную роль, которую играет греческое сообщество в Украине и украинская община в Греции в развитии отношений между двумя странами.

Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Также была подчеркнута важность развития сотрудничества в туристической отрасли.

В ходе встречи с послом Канады Ларисой Галадзой президент отметил, что углубление отношений Особого партнерства с Канадой имеет приоритетное значение для Украины.

Фото: president.gov.ua

"Глава государства выразил благодарность правительству Канады за действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, важную помощь в сфере безопасности, а также лидерство в консолидации международных усилий для содействия реформам в нашей стране. Владимир Зеленский также отметил необходимость дальнейших шагов с целью развития двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, в частности расширения действия украинско-канадского Соглашения о свободной торговле", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора была подчеркнута важность либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и готовность украинской стороны воплощать необходимые для этого реформы.

Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Канады Джастину Трюдо посетить Украину с официальным визитом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также