Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Василиоса Борноваса и посла Канады Ларисы Галадзы.

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

В ходе беседы с Василиосом Борновасом Владимир Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку Грецией суверенитета и территориальной целостности Украины. Собеседники подчеркнули важную роль, которую играет греческое сообщество в Украине и украинская община в Греции в развитии отношений между двумя странами.

Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Также была подчеркнута важность развития сотрудничества в туристической отрасли.

В ходе встречи с послом Канады Ларисой Галадзой президент отметил, что углубление отношений Особого партнерства с Канадой имеет приоритетное значение для Украины.

Фото: president.gov.ua

"Глава государства выразил благодарность правительству Канады за действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, важную помощь в сфере безопасности, а также лидерство в консолидации международных усилий для содействия реформам в нашей стране. Владимир Зеленский также отметил необходимость дальнейших шагов с целью развития двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, в частности расширения действия украинско-канадского Соглашения о свободной торговле", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора была подчеркнута важность либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и готовность украинской стороны воплощать необходимые для этого реформы.

Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Канады Джастину Трюдо посетить Украину с официальным визитом.