Ермак: госсекретарь США посетит Украину в начале января

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит посетит Украину в начале января.

Об этом в интервью "Интерфаксу-Украина" рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак.

"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать официального визита Зеленского в США в следующем году.

По словам Ермака, в американском обществе "есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому, который в сложной ситуации занял очень принципиальную, честную, достойную позицию".

Помощник президента заверил, что такое отношение ощущается со стороны представителей обеих партий США.

В то же время он отметил, что в медиапростанстве США "каждый день происходят какие-то вещи, но всем уже понятно, что новая команда и президент Зеленский точно не имеют никакого отношения ко всему этому".

"Происходящее можно поделить на всё, что было до нас, и всё, что происходит после того, как пришли мы. И вот то, что происходит после, - достойно", - подчеркнул Ермак.

Напомним, что в начале ноября появилась информация, что Помпео отменил визит в Украину.