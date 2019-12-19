Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны

В Украине весь следующий год будет проходить трансформация вооруженных сил для приведения структуры командования в соответствие со стандартами НАТО.

Об этом в ходе круглого стола "Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ обороноспособность Украины?" в Институте Горшенина заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

“Весь следующий год будет проходить трансформация вооруженных сил, in situ transformation. Это то, как построена структура командования ВС, командования видами войск, Генштабом. Это то, как распределены полномочия между Главнокомандующим и главой Генштаба. В конце этого перехода структура ВС будет полностью соответствовать тому, как это реализовано в странах НАТО. Этот процесс уже идет, есть “дорожная карта”, все документы подписаны. Мы понимаем, что процесс сложен, ведь он предполагает не только смену структуры, но и изменение функционала. Этот функционал сейчас прописывается. Для того, чтобы он был совместим с структурами НАТО, мы перерабатываем много нормативных документов и этот процесс предполагает много изменений и дискомфорта. Но он начался и это не изменить, - заявил министр.

Андрей Загороднюк также напомнил, что внедрение стандартов НАТО вошло в программу правительства, как один из 5 ключевых приоритетов Минобороны.

“Это важно по двум причинам. Первая - политическая: мы должны соответствовать стандартам и критериям членства, чтобы стать членами НАТО в какой-то промежуток времени. И даже если политически мы не знаем, когда это случиться, мы должны готовиться, готовить наши вооруженные силы. Другая часть - техническая и организационная. Армии, перешедшие на стандарты НАТО, лучше воюют, они более эффективны и подготовлены. Основная наша задача - боеспособность и боеготовность. Но этот вопрос имеет отношение к тому, как выстроены способности, как они спланированы и организованы. Если они реализовываются по стандартам НАТО, то будут намного более эффективными, чем любые другие подходы в мире. Это доказано на практике и для нас это один из тех асимметричных методов, которые мы должны использовать и для борьбы с российской агрессией, и для развития страны в целом. Это эффективное руководство ВС, эффективная организация работы ВС и сил обороны и построение всех процессов. Есть страны, которые перешли на стандарты НАТО, не будучи членами Альянса, например, Швеция или Австралия. И их вооруженные силы считаются такими же эффективными, как армии членов Альянса. В любом случае, вне зависимости от политического прогресса в получении членства в НАТО, внедрение стандартов является для нас приоритетом”, - сказал Андрей Загороднюк.